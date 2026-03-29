◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズのゲレロ内野手（２７）が、岡本のメジャーデビューから一夜明けた２８日（日本時間２９日）、メジャー初安打を祝福した。「彼は、とてもいいスタートを切ったと思う。落ち着いて着実に自分のやるべきことをやっていたね」岡本が７回に左前打でメジャー初の「Ｈ」マークを点滅させると、ベンチ前に飛び出し、返