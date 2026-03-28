1980年代は、原付バイクの黄金時代。スクーターや新聞配達用のビジネスバイクだけでなく、スポーツタイプ、オフロード、そしてクルーザー風など、各メーカーが個性的なモデルを発売していました。そんな中で、ひときわ不思議な存在感を放っていたのが、ホンダの「ラクーン（RACOON）」です。 ラクーンは異端という言葉がピッタリなモデルです。発売されたのは1980年