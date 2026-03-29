◇国際親善試合 日本―スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）と対戦。負傷から復帰したGK鈴木彩艶（23＝パルマ）は、昨年10月の国際親善試合ブラジル戦以来約5カ月ぶりの国際Aマッチ出場。神セーブを連発し、チームの窮地を救った。試合は前半8分、守護神GK鈴木彩がファインセーブ。MFマクトミネイに至近
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