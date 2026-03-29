お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、28日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜深1：00）に出演。井ノ原快彦と仕事をともにし、その後、食事に行ったことを明かした。【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭若林は、自身のトークパートで「井ノ原（快彦）さんとお仕事が一緒だったんですよ。連絡先を交換して。オレにしては珍しく（その後）井ノ原さんとご飯を食べに行った