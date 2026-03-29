アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が続く中、アメリカ軍は上陸作戦を行うことができる強襲揚陸艦「トリポリ」などが中東に到着したと発表しました。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は28日、長崎県の佐世保基地を拠点とし上陸作戦を行うことができる強襲揚陸艦「トリポリ」や、沖縄に駐留する第31海兵遠征部隊などが27日に中東地域に到着したと発表しました。「トリポリ」を旗艦として、およそ3500人の海軍兵士と海兵隊員