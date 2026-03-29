29日午前2時59分ごろ、沖縄県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は与那国島近海で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、沖縄県の竹富町です。【各地の震度詳細】■震度1□沖縄県竹富町気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。