◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２８日・カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズのシュナイダー監督が２８日（日本時間２９日）、本拠での開幕カード（対アスレチックス）２戦目にさっそく打線を入れ替えた。前日の開幕戦でマルチ安打デビューを飾った新人・岡本和真外野手を「７番」から「４番」に。相手先発左腕スプリングスとの対戦に、打線の上位５人を右打者で固める布陣を敷いた。試合前