◇フィギュアスケート世界選手権第3日（2026年3月27日チェコ・プラハ）五輪銅メダルの中井は、初の世界選手権で力を出し切れず。持ち味である冒頭のトリプルアクセルで転倒。2回転半の判定でさらに回転不足も取られた。「五輪でピークを迎えた流れを、どうやって持っていくか難しかった。メンタルで苦しい部分があった」と悔しさをにじませた。大飛躍のシニア1年目を戦い抜いた17歳は「笑顔で滑り切れたのは良かった」と必