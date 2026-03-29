◇フィギュアスケート世界選手権第3日（2026年3月27日チェコ・プラハ）千葉は昨年から順位を1つ上げて自己最高の銀メダル。SPに続きフリーで5点以上、合計で10点以上も自己ベストを更新し「合計220点を超える目標が達成できてうれしい。シーズンを笑顔で終われて良かった」とうれし涙を流した。初の五輪ではメダルに届かず4位。どん底から立て直し「悔しい気持ちから1カ月間信じ続けて頑張ったかいがあった」と胸を張った
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