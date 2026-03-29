◇フィギュアスケート世界選手権第3日（2026年3月27日チェコ・プラハ）【記者フリートーク】すぐに思い出せるシーンがある。22年北京五輪フリー前夜、午後9時の冷え込んだサブリンクに坂本が現れた。本番会場での最終調整を終え、再び練習を行う選手はたった一人。ギリギリまで追い込む必要があるのか周囲が心配するほど、何度もフリーの音楽を流した。ジャンプで転倒しては起き上がる。ストイックに演技に向き合う姿に、不