現地３月28日、日本代表は国際親善試合でスコットランド代表と敵地で対戦している。立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛ける日本だったが、８分にピンチを迎える。ジョン・マギンの右からのクロスを受けたスコット・マクトミネイに、至近距離でシュートを見舞われる。 だが、これをGK鈴木彩艶が左手一本でスーパーセーブ。こぼれ球はポストに弾かれ、事なきを得た。怪我の影響で昨年10月シリーズ以来の代表復帰となった