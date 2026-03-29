◇フィギュアスケート世界選手権第3日（2026年3月27日チェコ・プラハ）坂本は序盤から全く危なげなかった。後半の2回転半からの3連続ジャンプでややバランスを崩しかけたものの、「やり残すことがないように」という強い思いで見事に最後まで滑りきった。GOE（出来栄え評価）は全てプラス。演技点も10点を付けているジャッジが4人、しかもそのうちの1人は3項目全て10点。文字通り「有終の美」を飾るのにふさわしいパーフェク