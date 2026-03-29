◆国際親善試合スコットランド―日本（２９日、スコットランド・グラスゴー）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドと対戦し、前半をスコアレスで折り返した。今遠征は、６月開幕の北中米Ｗ杯のメンバー発表前最後の活動となる。３１日（日本時間４月１日）のイングランド戦では主力が多く起用される見込みであることから、この試合は２０２８年ロサンゼルス五輪世代のストライカーのＦＷ後藤啓介ら