中国・山西省のビルで火災があり、1人が死亡しました。激しく燃え上がる炎。中国のSNSに投稿された映像です。火に包まれた外壁が落ちていく様子もうつっています。中国国営の中央テレビによりますと、28日夜、山西省・太原市のビルで火災があり、1人が死亡、25人がけがをしました。今のところ、出火の原因は明らかになっていません。すでに火の手は収まっていて、現場には警察や消防が駆けつけ、救助活動が行われているということ