気象台は、午前2時29分に、洪水警報を石垣市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・石垣市に発表 29日02:29時点石垣島地方では、29日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石垣市□洪水警報【発表】29日昼前にかけて警戒