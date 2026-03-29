◇ア・リーグブルージェイズ3Xー2アスレチックス（2026年3月27日トロント）ようこそ大リーグへ、そしてサヨナラ発進だ。ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠地でのアスレチックスとの開幕戦に「7番・三塁」でメジャーデビュー。初安打を含む3打数2安打1四球で2得点をマークした。9回は2安打目の右前打を放ち、サヨナラ勝ちを決める生還。メジャーデビュー戦のサヨナラ生還は、日本選手史上