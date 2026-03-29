◇フィギュアスケート世界選手権最終日（2026年3月28日チェコ・プラハ）男子では、SP4位につけたミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）がフリー3位の192・70点を出し、合計288・54点で3位表彰台に立った。昨年に続き2度目の世界選手権挑戦で初のメダルを獲得した。大技4回転ルッツやトーループの4―3回転など全てのジャンプを決め、スピンも全て最高難度レベル4の評価を受けた。演技を終えると