日本から唯一参戦海外競馬のG1・ドバイワールドカップが28日（日本時間29日）、メイダン・ダート2000メートルで争われ、日本から参戦したフォーエバーヤング（牡5、矢作）は2着に敗れた。昨年3着のリベンジはならず、史上初めて同一年のサウジカップ、ドバイワールドカップの連勝に届かなかった。マグニチュード（米国）が制した。フォーエバーヤングは2番手を追走。後は前をとらえるだけだったが、逃げたマグニチュードが粘り
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