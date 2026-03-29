◆サッカー国際親善試合スコットランド―日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、敵地でスコットランド代表（同３８位）と対戦した。６月開幕の北中米Ｗ杯のメンバー発表前最後の活動で、左太腿裏の負傷から今月復帰し、久しぶりの代表招集となった伊藤洋輝や、若手の佐野航大、後藤啓介らが先発に名を連ねた。同じく復帰組で、昨年１１月の左手骨折から代表に帰ってき