現地３月28日、森保ジャパンは敵地グラスゴーでスコットランド代表と対戦。先発には20歳の後藤啓介らフレッシュな面々が並ぶ。『U-NEXT』の中継で解説を務める中山雅史氏は、「どんなプレーを出してくれるのかっていうところですよね。これでもかっていうぐらいに自分を出してもらいたいし、それがチームの勝利のためのものであってほしいですね」と期待を寄せた。 ゲームキャプテンを務めるのは、地元セルティックで活躍