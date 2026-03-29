森保一監督が率いる日本代表は現地３月28日、国際親善試合でスコットランド代表と敵地で対戦している。この試合で新アウェーユニホームが初お披露目。オフホワイトを基調としたボディに、日本のサッカーファミリーを象徴する赤を中央に配置。日本代表エンブレムは、史上初となるモノクロ仕様を採用し、ユニホーム全体の配色との調和が図られている。 11色のストライプスも印象的な新キットに、SNS上では「かっこいいな