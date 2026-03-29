【瀋陽＝出水翔太朗】モンゴルの国民大会議（国会）は２７日、ゴンボジャブ・ザンダンシャタル首相の解任決議案を賛成多数で可決した。国営モンツァメ通信などが報じた。昨年６月に就任したばかりだったが、自ら辞任を申し出たという。外相などを歴任したザンダンシャタル氏は、前首相がスキャンダルで退陣したことを受けて首相に就任。国民大会議は同１０月にも解任決議を可決したが、憲法裁判所がこの決議を違憲と判断し、職