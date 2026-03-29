ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（46）が28日（日本時間29日）、アスレチックスとの開幕2戦目を前に報道陣の取材に応じた。岡本和真内野手（29）の打順を開幕戦の「7番」から「4番」にした意図を明かした。アスレチックスの先発が昨季11勝を挙げた左腕のスプリングスということで「彼（岡本）の対左投手の成績を考えると良いマッチアップですし、打てる選手ですから。打順を4番に入れることで、少なくとも2〜3打席は