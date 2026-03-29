現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われたドバイワールドカップ（G1・ダ2000m）は、坂井瑠星騎乗のフォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）がまさかの2着に敗れた。勝利したのは米国のマグニチュードだった。【レース動画】フォーエバーヤングまさかの敗戦…ドバイワールドカップ勝負どころの手応えが悪く…好スタートを決めたフォーエバーヤングは、道中は逃げるマグニチュードをマークする形で2番手を追走。理