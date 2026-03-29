フォーエバーヤングを所有する馬主の藤田晋氏が日本時間２９日、「ＡＢＥＭＡ（アベマ）」で生中継された「２０２６ドバイワールドカップデー」（ドバイ・メイダン競馬場）に特別ゲストとして出演した。進行役の柴田阿弥、同じく特別ゲストで出演した栗東の武幸四郎調教師とともにドバイＷＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）について解説した。本来は現地で観戦する予定だった藤田氏は「本当はドバイに行く予定だったんですが