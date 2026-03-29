フォーエバーヤング 写真：AP/アフロ 世界のホースマンたちは3月の終わりのこの季節、その眼差しをドバイへ向ける――今年もドバイワールドCデーの開催が間もなくに迫ってきた。 アラブ首長国連邦を構成する首長国、ドバイのマクトゥーム家が1996年に世界最高賞金額（当時）のレース、ドバイWCを創設して以来、砂漠の地で行われる世界最強馬決定戦が世界のホースマン