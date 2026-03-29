森保一監督が率いる日本代表は現地３月28日、国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴーのハムデン・パークで対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。GK１鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF２菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）４瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）５渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）21伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）MF／FW６藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）８鈴木唯人