森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日に国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴー（スコットランド）のハムデン・パークで対戦する。この試合に先立ち、スターティングイレブンが発表された。１鈴木彩艶／GK２菅原由勢４瀬古歩夢５渡辺剛６藤田譲瑠チマ８鈴木唯人11前田大然17田中碧20佐野航大21伊藤洋輝26後藤啓介 『U-NEXT』でこの試合の解説を務める元日本代表10番の中村俊輔氏は、この先発11人の中での注