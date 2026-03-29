◆第３０回ドバイ・ワールドカップ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝騎乗で日本から参戦したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は２着に敗れた。好スタートから道中は２番手を追走。逃げたマグニチュードをマークする形で直線を向き、坂井騎手が必死に手綱をしごいたが、最後までライバルをとらえきれなかった。昨秋の日本テ