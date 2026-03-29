国際親善試合スコットランド戦（２８日＝日本時間２９日、英グラスゴー）のスタメンが発表された。負傷から復帰したＧＫ鈴木彩艶やＤＦ伊藤洋輝が先発に名を連ね、久々の代表でどのようなパフォーマンスを披露するか注目される。チームキャプテンのＭＦ堂安律がベンチスタートのため、キャプテンマークはＦＷ前田大然が巻く。スタメンは以下の通り【ＧＫ】鈴木彩艶（パルマ）【ＤＦ】菅原由勢（ブレーメン）瀬古歩夢（ルアー