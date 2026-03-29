フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）男子フリーが２８日に行われ、ショートプログラム（ＳＰ）６位だった鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が全ての高難度ジャンプを完璧に決める驚異的な演技でフリー自己ベストの２１２・８７点をマークし、合計３０６・６７点で銀メダルを獲得した。まさに?伝説のフリー?だった。冒頭の４回転サルコーで高い加点を引き出すと、ここからユウマ劇場が加速する。４回転トール