東京・お台場の新しいランドマークとなる噴水「東京アクアシンフォニー」の上演が28日から始まりました。古長桃花記者：お台場の海にものすごい高さの噴水が上がっています。レインボーブリッジを越える勢いです。「東京アクアシンフォニー」は、ソメイヨシノをモチーフとした高さ150メートル、横幅250メートルの世界最大級の噴水です。見に来た人は「桜の時期なので、色も良くてすごく景色が良かった」と話しました。上演は毎日午