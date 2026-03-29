日本代表は28日、キリンワールドチャレンジでスコットランド代表と対戦する。午後5時(日本時間29日午前2時)のキックオフを前にスターティングメンバー発表され、DFアンドリュー・ロバートソン(リバプール)、MFスコット・マクトミネイ(ナポリ)、MFジョン・マッギン(アストン・ビラ)ら主力選手が数多く名を連ねた。対戦相手のスコットランドはFIFAランキング36位(日本は19位)で、過去の対戦成績は日本が1勝2分と優勢。ただ、現在