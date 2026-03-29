日本代表は28日、キリンワールドチャレンジでスコットランド代表と対戦する。午後5時(日本時間29日午前2時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、W杯メンバー入りを争うMF鈴木唯人、MF佐野航大、FW後藤啓介ら若手選手が数多く先発に抜擢された。システムは3-4-2-1とみられ、GKは鈴木彩艶が復帰。3バックは左から伊藤洋輝、渡辺剛、瀬古歩夢が並び、ダブルボランチはMF藤田譲瑠チマとMF田中碧が組む。ウイング