◇サッカー国際親善試合イングランド1ー1ウルグアイ（2026年3月27日）イングランドはウルグアイと親善試合で対戦し、1―1で引き分けた。日本戦を前にFWケーンら主力を温存。スタッフとの確執が報じられ、22年W杯カタール大会以来の復帰となったDFホワイトが途中出場から後半36分にCKのこぼれ球を蹴り込み代表初ゴールを挙げた。だが、最終盤に自身が献上したPKで被弾。トゥヘル監督は控え組中心の試合内容に「勢いは欠けて