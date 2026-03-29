◇サッカー国際親善試合オランダ2ー1ノルウェー（2026年3月27日）オランダは日本と初戦で対戦するW杯北中米大会に向けてノルウェーとの親善試合に臨み、2―1で下した。失点から11分後の前半35分に主将DFファンダイクのヘディングで同点に追いつくと、後半6分にMFラインデルスが勝ち越し点。怪物FWハーランドを欠いた相手に逆転勝ちし、国際Aマッチ9戦無敗とした。地元メディアによると、クーマン監督は「非常に強い国を相