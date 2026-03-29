【国際親善試合】スコットランド代表 vs 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図英国遠征中のサッカー日本代表は、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表と敵地ハムデン・パークで対戦。日本時間3月29日午前2時のキックオフを前にスタメンが発表された。4月1日のイングランド戦（ウェンブリー・スタジアム）を含めた今回のシリーズは、今年6