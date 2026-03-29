◇サッカー国際親善試合イラン1ー2ナイジェリア（2026年3月27日）イランはW杯北中米大会への出場可否が注目される中、米国とイスラエルによる攻撃を受けてから初めてとなる親善試合でナイジェリアに1―2で敗戦した。国歌斉唱ではリボンのついた小さい通学カバンをそれぞれが手に抱いた。同国連盟のナビ副会長はロイター通信の取材に「女子校への爆撃に深く心を痛め、哀悼の意を表したいと臨んでいた」と175人以上の児童や