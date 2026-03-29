サッカー日本代表は２８日（日本時間２９日午前２時）、英国のグラスゴーでスコットランド代表との国際親善試合に挑む。今遠征は、６月開幕の北中米Ｗ杯のメンバー発表前最後の活動となる。先発メンバーが発表され、左太腿裏の負傷から今月復帰し、久しぶりの代表招集となった伊藤洋輝や、若手の佐野航大、後藤啓介らが名を連ねた。スコットランドとは過去３度日本のホームで対戦し１勝２分負けなしで、失点はゼロ。欧州予選