英国遠征の初戦を迎えるサッカー日本代表（FIFAランク18位）は現地時間3月28日、国際親善試合でスコットランド代表（同36位）と対戦する。試合に先立ち両チームのスタメン11人が発表された。腕章はFW前田大然が巻く。森保一監督が率いる日本代表は、今回の英国遠征でスコットランド代表とイングランド代表と対戦予定。24日からダンバートンで調整をスタートさせ、スコットランド戦に臨む。今回のスコットランド戦では最大で1