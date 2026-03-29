ドバイ国際競走が28日（日本時間同日深夜）、メイダン競馬場で行われ、昨年ジャパンCを制したカランダガン（セン5＝F・グラファール）がG1「ドバイシーマクラシック」（芝2410メートル）を制した。これでG15連勝を達成。ダノンデサイルに敗れた昨年の雪辱を果たした。ジャパンCでカランダガンと激闘を演じたマスカレードボール、昨年の勝ち馬ダノンデサイルが回避。レースは6頭立てで行われた。カランダガンは道中5番手をリズ