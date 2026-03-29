イエメンの親イラン武装組織フーシ派は28日、イランで戦闘が始まってから初めてイスラエルにミサイル攻撃を行いました。フーシ派が船舶への攻撃を再開すれば、海上輸送がさらに混乱するおそれがあります。イエメンの親イラン武装組織フーシ派は28日、イスラエル南部に対し弾道ミサイルを発射したと発表しました。イスラエル側が迎撃し、死傷者はいませんでした。フーシ派は声明で、イスラエルによるイランのインフラへの攻撃や虐殺