現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われた、ドバイワールドカップデー8R・ドバイシーマクラシック（G1・ダ2410m・6頭立て・1着賞金348万ドル＝約5億4000万円）で、M.バルザローナ騎乗、カランダガンが貫禄の差し切りを見せてG1・5連勝を決めた。世界最強カランダガンが完勝…ドバイシーマクラシック欧州年度代表馬のカランダガンが楽勝レースは1頭大逃げを打つ展開に。カランダガンは後方2番手でじっくりと末脚を温