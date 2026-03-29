◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場する。岡本は前日２７日（同２８日）の開幕戦では「７番・三塁」で先発出場。メジャー初安打を含め３打数２安打１四球の成績を残し、チームの勝利に大きく貢献していた。一夜明けたメジャー２戦目で巨人時代