◆第２８回ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（３月２８日、ドバイ・メイダン競馬場、芝２４１０メートル）まさに敵なしという強さだった。昨年度の「ロンジンワールドベストレースホースランキング」で年間世界１位に輝いたカランダガン（セン５歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）が勝利。道中は５番手に待機。最終コーナーを回ってから外へ出されると鋭く伸び、残り１００メートルを切ったとこ