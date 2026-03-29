◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）【記者フリートーク】マウンド外での“ゆるさ”も高橋の魅力の一つだ。調整登板した14日広島戦で5回無失点に抑えて勝利。9年目にして初のオープン戦勝利だった。試運転段階ながらも最後を締めた岩崎からウイニングボールを手渡されていた。「（試合前に）岩崎さんと、そんな感じの話をしていたから岩崎さんが（オープン戦未勝利だったことを）覚えていてくれたのか