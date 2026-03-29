◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）虎の大黒柱が目覚めた。佐藤輝が、開幕7打席目となる6回1死の第3打席で右二塁打を放ち、今季初安打をマークした。1―0の8回1死二塁でも右前へはじき返し、二塁走者・中野を貴重な2点目のホームへ迎え入れ、今季初マルチ安打＆初打点。昨季、40本塁打＆102打点で2冠王に輝いた大砲が、高橋の5年ぶり完封にバットでも貢献した。「（適時打は）しっかりいいところ（場