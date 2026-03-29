◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）阪神・就任2年目の藤川監督が今季初勝利を飾った。采配の分岐点は、8回に左膝付近へ打球を受けた先発・高橋の続投判断だった。「当たった打球がアウト（一ゴロ）になったという意味では、野球の運がこちらに向いているように感じた」。読みは当たって完封勝ち。攻撃面の仕掛けも的中した。初回の中野の二盗が相手のミスを誘い、森下の犠飛であっさりと先制した。「