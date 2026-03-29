◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）阪神・高橋は最後の最後まで冷静だった。9回2死二、三塁で岸田に粘られる。5回に投手強襲の安打を許し、7回にも根負けして四球を与え、最もタイミングが合っていた打者。ワンバウンドになろうかというツーシームも3度ファウルにされ、なかなか空振りしてくれない。しかし7球目の142キロツーシームでバットが空を切った。この打席で4度目の同球種だったが、最後の1球は