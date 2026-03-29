阪神は28日、ドラフト1位・立石正広内野手（22）が「左手首の関節炎」と診断されたことを発表した。25日のファーム・リーグ、オリックス戦に出場した際に負傷。27日に大阪市内の病院を受診していた。1月の新人合同自主トレ期間中に右脚の肉離れを発症して離脱した。17日のファーム・リーグ、オリックス戦で実戦デビュー。25日にはリハビリ組の枠組みを外れ、本格復帰を果たしたばかりだった。「左手首の関節炎」の診断を受けて